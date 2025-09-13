Τροχαίο ατύχημα στον Βόλο: Ηλικιωμένος παρασύρθηκε από όχημα

Ένα σοβαρό περιστατικό με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, στην οδό Δευτέρας Νοεμβρίου, μπροστά από γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν διερχόμενο όχημα τον χτύπησε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έφτασε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: ΕΡΤ