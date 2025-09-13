Logo Image

Λιμενικό: Εντολή Κικίλια για έρευνα μετά το επεισόδιο στο λιμάνι της Αρκίτσας

Κοινωνία

Λιμενικό: Εντολή Κικίλια για έρευνα μετά το επεισόδιο στο λιμάνι της Αρκίτσας

ynanp.gr/el/

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Κικίλια και κατόπιν εντολής του Διοικητή της 2ης Περιφέρειας (Βόλος) του Λιμενικού Σώματος διετάχθει η άμεση διενέργεια Διοικητικής Διερεύνησης από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας αναφορικά με λεκτικό περιστατικό που συνέβη στο λιμάνι της Αρκίτσας μεταξύ πολίτη και λιμενικού αναφορικά με την αντιμετώπιση παράνομης εμπορικής δραστηριότητας Ρομά.

Σύμφωνα με αναρτήσεις και καταγγελίες που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ρομά επιχειρούν να πουλήσουν υαλοκαθαριστήρες σε οδηγό οχήματος εντός του λιμένα.

Ο πολίτης φέρεται να διαμαρτυρήθηκε στο στέλεχος του Λιμενικού για το γεγονός, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη φραστική αντιπαράθεση. Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ακούγεται ο λιμενικός να απαντά: «Άσε το αμάξι στην άκρη και έλα να μου κάνεις μήνυση»

Σημειώνεται ότι στα λιμάνια απαγορεύεται κάθε μορφή παράνομης εμπορικής δραστηριότητας (πώληση προϊόντων χωρίς άδεια, παροχή υπηρεσιών χωρίς άδεια του φορέα διαχείρισης λιμένα ή του Λιμενικού Σώματος).

Οι χώροι του λιμένα είναι χώροι αυξημένης εποπτείας και ασφάλειας, με σαφείς κανονισμούς λειτουργίας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το υπουργείο να κινείται άμεσα ζητώντας διερεύνηση τόσο για τη στάση του λιμενικού, όσο και για την επάρκεια των μέτρων απέναντι σε έκνομες ενέργειες στο χώρο του λιμένα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube