Φωτιά τώρα στην Αρχαία Ολυμπία

Περίπου στις 4 το απόγευμα ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική περιοχή, σε ορεινό τμήμα της Σπαρτουλιάς, εντός της Δημοτικής Ενότητας Λασιώνος, στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, που βρίσκονται ήδη στο σημείο επιχειρώντας να περιορίσουν τη φωτιά.

Λόγω της δυσπρόσιτης μορφολογίας του εδάφους, έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: ΕΡΤ