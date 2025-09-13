Logo Image

Σύνταγμα: Στις φλόγες εστιατόριο γνωστού σεφ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ/INTIME (ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Οι φλόγες φαίνεται να ξεκίνησαν από τον χώρο της κουζίνας, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό τι προκάλεσε το συμβάν

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε γνωστό εστιατόριο επί της πλατείας Συντάγματος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί στο ιταλικό εστιατόριο «Ovio», επιχείρηση του γνωστού σεφ Πάνου Ιωαννίδη. Οι φλόγες φαίνεται να ξεκίνησαν από τον χώρο της κουζίνας, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό τι προκάλεσε το συμβάν.

Η φωτιά δεν περιορίστηκε μόνο στο κατάστημα, καθώς προκάλεσε ζημιές και σε διαμερίσματα της πολυκατοικίας που βρίσκεται ακριβώς από πάνω.

Στο σημείο έφτασαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού εξαπλωθεί περαιτέρω.

Λόγω του περιστατικού το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Πηγή: ΕΡΤ

