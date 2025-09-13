Logo Image

«Έκτοτε αγνοείται η τύχη του»: Το παράλληλο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής, αυτό των αιχμάλωτων στρατιωτών

Κοινωνία

Αναμνηστική φωτογραφία Ελλήνων στρατιωτών στο Μικρασιατικό Μέτωπο (πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους – Τμήμα Μεσσηνίας / Αρχείο Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου)

Όσο στην αποβάθρα της Σμύρνης ο ελληνισμός της Ιωνίας ψυχορραγούσε, ένα παράλληλο δράμα βρισκόταν σε εξέλιξη

«Έκτοτε αγνοείται η τύχη του». Αυτή η φράση στοίχειωνε για πολλά χρόνια την ελληνική κοινωνία, καθώς συμπύκνωνε το δράμα των συγγενών των αγνοούμενων στρατιωτών και Μικρασιατών ομογενών της Μικρασιατικής Καταστροφής – συναντάται σε αγγελίες σε εφημερίδες, σε αιτήσεις προς κρατικές Αρχές και στις αναζητήσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η συντριπτική ήττα του Ελληνικού Στρατού από τον Τουρκικό Εθνικιστικό Στρατό έθεσε τέλος στη Μικρασιατική Εκστρατεία και στον πόλεμο που διήρκεσε τρία χρόνια. Ακολούθησε η Καταστροφή της Σμύρνης, το τελευταίο βίαιο επεισόδιο σε ένα δεκαετές ολοκαύτωμα που στοίχισε τη ζωή σε 3 και πλέον εκατομμύρια χριστιανούς, Αρμένιους, Έλληνες και Ασσύριους.

