Φωτιά σε μονοκατοικία στην Αμαλιάδα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος 

Κοινωνία

Φωτιά σε μονοκατοικία στην Αμαλιάδα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος 

(EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή του Σώστι Ήλιδας, στην Αμαλιάδα, το πρωί του Σαββάτου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει ότι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ηλικιωμένος άνδρας.

Ειδικότερα, περίοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι και στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Όταν οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι για να σβήσουν την φωτιά, εντόπισαν μέσα σε δωμάτιο τον ηλικιωμένο, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Κατόπιν, οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά, πριν επεκταθεί και απειλήσει γειτονικά σπίτια.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

