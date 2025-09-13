Logo Image

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 79χρονη σε μετωπική σύγκρουση – Δύο τραυματίες

Κοινωνία

Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi/ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη

Μία 79χρονη γυναίκα έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος συγκρούστηκε χθες το πρωί μετωπικά με Ι.Χ. που οδηγούσε 26χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί και να χάσει τη ζωή της η 79χρονη, που επέβαινε στο πρώτο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

