Τροχαία σε Κάτω Πατήσια και Καμίνια – Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα Κάτω Πατήσια και τα Καμίνια, με δύο γυναίκες να καταλήγουν τραυματισμένες στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, όσον αφορά το τροχαίο στα Κάτω Πατήσια σημειώθηκε γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη με την οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα και η οποία διεκομίστη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εγκατάλειψη στα Καμίνια

Το δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, γύρω στις 23:10 το βράδυ της Παρασκευής στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου, στα Καμίνια. Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το ατύχημα συνέβη όταν αυτοκίνητο παρέσυ μία 16χρονη, με τον οδηγό του οχήματος μάλιστα να εγκατελείπει την κοπέλα.

Η ανήλικη, που δεν τραυματίστηκε, μετέβη προληπτικά με τους γονείς της σε νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.

