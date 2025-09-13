Αθήνα: Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Τα δρομολόγια

Από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η μόνιμη 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής κάθε Σάββατο.

Πλέον κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας (γραμμές 2 και 3), καθώς και το τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο. Επιπλέον προστίθενται 11 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως με αφορμή συναυλία που πραγματοποιείται την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, δόθηκε επίσης παράταση στη λειτουργία του μετρό έως τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Πιο αναλυτικά τα δρομολόγια κάθε Σάββατο:

Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

22:00 00:20 10′ 50”

00:20 02:00 15′

02:00 05:30 15′

05:30 07:00 12′ 30”

07:00 10:00 10’50”

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Αεροδρόμιο

22:00 00:20 9′ 00” 36΄

00:20 02:00 15′

02:00 05:30 15΄

05:30 07:00 10′ 00” 36′

07:00 10:00 9′ 00” 36′

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00

Πικροδάφνη – Σύνταγμα (T6) / Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα (Τ7)

22:00 00:30 15′ 15΄

00:30 01:40 25′ 25΄

01:40 05:30 25′ 25΄

05:30 10:00 12′ 12΄

Τα λεωφορεία

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049 Πειραιάς – Ομόνοια

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό.

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας: