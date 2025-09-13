Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Fast Track εγκρίσεις μεγάλων επενδύσεων
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Εθνικό απολυτήριο: Πώς και πότε θα εφαρμοστεί
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπουργός η… Τεχνητή Νοημοσύνη!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ανοίγουν ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία ΕΣΥ
ΕΣΤΙΑ: Θράσος Φιντάν: Με μοντέλο Κάσου οι έρευνες Chevron νοτίως της Κρήτης
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Στη Γάζα μας περιμένουν
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Διορίστηκαν και πήραν άδεια
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Τα συνδικάτα απαντούν με πανεργατική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Τι ψηφίζει η σιωπηλή πλειοψηφία
ΚONTRA: Τακτικές Ερντογάν ακολουθεί ο Φλωρίδης
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Εκλογές – Η ώρα της αλλαγής