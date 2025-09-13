Νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – Τέταρτο περιστατικό μέσα σε 24 ώρες

Μια ακόμη ομάδα μεταναστών, η τέταρτη μέσα σε ένα 24ωρο, εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/09) νοτιοανατολικά της Γαύδου. Συγκεκριμένα, 59 άτομα που επέβαιναν σε σκάφος και βρίσκονταν περίπου 30 ναυτικά μίλια από το νησί κάλεσαν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, το οποίο και συντόνισε την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσής τους. Οι μετανάστες τελικά βρέθηκαν σώοι και μετεπιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο που τους μεταφέρει προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3-4 μποφόρ.

Πηγή: ΕΡΤ