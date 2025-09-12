«Ξάφριζε» πολυτελείς βίλες στη Μύκονο – Συνελήφθη 49χρονος αλλοδαπός για κλοπές χιλιάδων ευρώ

Ένας 49χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς στη Μύκονο, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν πίσω από σειρά κλοπών σε τουριστικά καταλύματα του νησιού. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψαν την εμπλοκή του σε τουλάχιστον επτά περιπτώσεις κλοπής, με λεία που ξεπερνά τις 195.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς φέρεται να δρούσε από τα τέλη Αυγούστου, μαζί με συνεργό του, «σαρώνοντας» πολυτελή ενοικιαζόμενα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Η δράση τους ήταν μεθοδική: χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα οχήματα, εντόπιζαν καταλύματα με ελλιπή ασφάλεια και εισέβαλαν τα ξημερώματα, αρπάζοντας πολύτιμα αντικείμενα χωρίς να τους αντιληφθούν οι ένοικοι.

Κατά την επιχείρηση σύλληψής του, ο 49χρονος βρέθηκε χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα και οδηγήθηκε στις Αρχές. Σε έρευνα στην οικία και το όχημά του κατασχέθηκαν πολύτιμα ρολόγια, χρυσαφικά, πολυτελείς τσάντες, επώνυμα αξεσουάρ και εργαλεία διάρρηξης.

Ανάμεσα στα κλοπιμαία και βέρες γάμου που ανήκουν σε επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ετοιμαζόταν να παντρευτεί στη Μύκονο.

Η δικογραφία περιλαμβάνει βαρύ κατηγορητήριο για διακεκριμένες κλοπές και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ έχει κινηθεί και η διαδικασία διοικητικής επιστροφής του αλλοδαπού. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του.

Πηγή: ΕΡΤ