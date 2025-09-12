Ο ηγούμενος μιλά για «συλλεκτικά ενθύμια», ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση για το μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος

Στο κέντρο ενός σκοτεινού σκανδάλου με αντικείμενο πανάκριβα κειμήλια και ιστορικούς θησαυρούς, βρέθηκε η ιστορική Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Έξι άτομα, ανάμεσά τους και ο μέχρι πρότινος ηγούμενος της Μονής μαζί με τον στενό του συνεργάτη, πέρασαν τις πύλες της φυλακής, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας.

Ύστερα από πολύωρες απολογίες ενώπιον των ανακριτικών αρχών στην Κόρινθο – που διήρκεσαν πάνω από 13 ώρες – οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακίνηση αρχαιοτήτων.

Ο ηγούμενος φέρεται να υπερασπίστηκε τον εαυτό του, λέγοντας πως τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του προέρχονταν από ιδιωτική συλλογή, η οποία δεν είχε δηλωθεί «λόγω παράλειψης» και πως «ουδέποτε υπήρξε πρόθεση αγοραπωλησίας».

Ο μοναχός-βοηθός του, από την πλευρά του, επέμεινε πως τα εν λόγω αντικείμενα ήταν προσωπικά ενθυμήματα, αποτέλεσμα οικογενειακών δωρεών, χωρίς εκκλησιαστική ιδιότητα. «Δεν αποτελούσαν περιουσία της Μονής αλλά συναισθηματικής αξίας αντικείμενα», υποστήριξε, ενώ ο συνήγορός του πρόσθεσε πως τυχόν παραλείψεις δεν προήλθαν από δόλο.

Το «χαμένο» άγαλμα και το τίμημα των 10 εκατ. ευρώ

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αναζήτηση ενός χάλκινου αγάλματος ύψους περίπου δύο μέτρων, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ηγούμενος επιχείρησε να διαπραγματευτεί πώληση έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε χωράφια γύρω από τη Μονή, όπου πιθανολογείται ότι μπορεί να έχει θαφτεί το άγαλμα. Στο σημείο έχουν βρεθεί αστυνομικές δυνάμεις, εισαγγελικοί λειτουργοί, αλλά και εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η υπόθεση έχει πλέον λάβει σοβαρές διαστάσεις.

Σύμφωνα με πηγές, οι αστυνομικοί που εργάζονται στην υπόθεση είχαν προσποιηθεί τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, και μέσα από τις συνομιλίες που κατέγραψαν, προέκυψε ότι ο ηγούμενος τούς είχε περιγράψει το κρυμμένο σημείο όπου φυλασσόταν το άγαλμα.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει ευρύτερο έλεγχο στη διαχείριση θρησκευτικής περιουσίας, καθώς και σοβαρές αντιδράσεις από την Εκκλησία και την κοινωνία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ