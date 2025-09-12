Εντίλ εκούζ: Με νταούλια και… πονηριές οι αγώνες των βοδιών στον Πόντο

Αρκούσαν 7-8 δοκιμασμένες δίτροχες άμαξες και ένα γερό ζευγάρι βόδια για ν’ αρχίσει το… πανηγύρι. Ο αγώνας των βοδιών ή «εντίλ εκούζ», όπως ονομαζόταν η ενδιαφέρουσα τελετή στα τουρκικά, πραγματοποιούνταν με δίτροχες άμαξες στο τέλος του καλοκαιριού ή αρχές φθινοπώρου, και διαρκούσε από μία έως τρεις μέρες.

Το «εντίλ εκούζ» είχε φανατικούς λάτρεις στον Πόντο, τόσο μεταξύ των Ελλήνων όσο και των Τούρκων.

Εξάλλου ήταν ένας επίσημος τρόπος για πολλούς να δείξουν πόσο δυνατά ήταν τα βόδια τους και να κερδίσουν το θαυμασμό όλων.

