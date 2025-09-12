Σήραγγα Κατερίνης: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης στην Πιερία, λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Σήραγγα Κατερίνης (Σήραγγα Τ4) του αυτοκινητόδρομου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και από ώρα περίπου 08:00 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από τον Νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) έως τον Βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου, και στις δύο κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

