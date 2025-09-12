Logo Image

Φωτιά τώρα στη Βοιωτία

Χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα καίγεται το απόγευμα της Παρασκευής στη Βοιωτία.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Στο μεταξύ, για αύριο, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτης της ΓΓΠΠ, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Κύθηρα, ΒοΑργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Έβρο, Σαμοθράκη, Θάσο, Ηράκλειο, Λασίθι, νησιά Β.Α. Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες.

