Logo Image

Κυψέλη: Συνελήφθη 18χρονος αλλοδαπός για ναρκωτικά

Κοινωνία

Κυψέλη: Συνελήφθη 18χρονος αλλοδαπός για ναρκωτικά

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κατασχέθηκε περίπου 1,5 κιλό κάνναβης

Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κυψέλη ένας 18χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας αναφορικά με άτομο, το οποίο αποκρύπτει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντός διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Κυψέλης, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και διακρίβωσαν την εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 1 κιλό και 497 γραμμ. κάνναβης
  • 53 γραμμ. κοκαΐνης
  • 15 ναρκωτικά δισκία
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
  • το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube