Χανιά: Αναβλήθηκε η απολογία πρώην ηγουμένου για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση

Χανιά: Αναβλήθηκε η απολογία πρώην ηγουμένου για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση

Ο ίδιος δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και αρνείται την εμπλοκή του

Δεν απολογήθηκε την Παρασκευή, αλλά ζήτησε μέσω του δικηγόρου του και πήρε αναβολή ο πρώην ηγούμενος της ιεράς μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, ο οποίος φέρεται εμπλεκόμενος στην εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, σχετικά με πώληση έκτασης την οποία διεκδικεί η εκκλησία ως περιουσία της.

Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου δεν προσήλθε στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι.

Ο ίδιος δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και αρνείται την εμπλοκή του με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά και συγκεκριμένα με τους δύο αδερφούς φερόμενους ως την ηγετική ομάδα της οργάνωσης.

