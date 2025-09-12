Αλ. Τασούλη, Γ. Μελιγγώνης, Μ. Δούση, Ν. Ποφάντη τα νέα πρόσωπα της Ναυτεμπορικής TV

Η τηλεόραση της Ναυτεμπορικής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τους δημοσιογράφους Αλεξία Τασούλη, Γιώργο Μελιγγώνη, Μάγκυ Δούση και Νικόλ Ποφάντη.
Η οικογένεια της Ναυτεμπορικής TV τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία.
Αλεξία Τασούλη – Εκπομπή Ad Hoc
Η Αλεξία Τασούλη, έχοντας διαγράψει μακρά πορεία στο πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ στο Mega Channel και στο Open TV, αλλά και σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, η Αλεξία Τασούλη ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και κάλυψε ως ανταποκρίτρια κορυφαία γεγονότα, συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ. Επιπλέον έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλά διεθνή φόρουμ για θέματα εξωτερικής, αμυντικής και ενεργειακής πολιτικής.
Η Αλεξία Τασούλη θα έχει ραντεβού με τους τηλεθεατές από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 19.00. Παρουσιάζοντας την εκπομπή Ad Hoc, θα δίνει έμφαση σε όλα τα φλέγοντα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας και διπλωματίας και θα φέρνει στο φως το παρασκήνιο πίσω από τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με πρωτότυπες αναλύσεις και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις.
Γιώργος Μελιγγώνης – Εκπομπή «News 2.0»
Με πολυετή διαδρομή σε εφημερίδες, ιστοσελίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Γιώργος Μελιγγώνης έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό του μαχητικό και αυθεντικό δημοσιογραφικό αποτύπωμα.
Προσηλωμένος στην ενημέρωση, με τολμηρή, δημιουργική και καινοτόμα προσέγγιση, πέτυχε να μεταμορφώσει τον τρόπο μετάδοσης της ειδησεογραφίας.
Ο Γιώργος Μελιγγώνης θα παρουσιάζει από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20.00 το talk show «News 2.0», εστιάζοντας στην ανάδειξη και ανάλυση των καυτών θεμάτων της επικαιρότητας, καθώς και σε παραγωγικά debates, πάντα με προσήλωση στην ποιότητα της ενημέρωσης.
Μάγκυ Δούση – Εκπομπή Momentum
Χάρη στην αιχμηρή άποψη, τη μαχητικότητα και την αναλυτική της δεινότητα, η Μάγκυ Δούση έχει ήδη προλάβει να χαράξει τη δική της ξεχωριστή πορεία στο τηλεοπτικό τοπίο.
Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την πολιτική επικοινωνία, τη διαφήμιση και τις κοινωνικές έρευνες. Ανέπτυξε επίσης έντονη κοινωνική δράση σε διάφορους τομείς με σκοπό την προστασία παιδιών και ευάλωτων συνανθρώπων μας.
Η Μάγκυ Δούση θα παρουσιάζει κάθε πρωί στις 9.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, την ενημερωτική εκπομπή Momentum, διαμορφώνοντας την ειδησεογραφική ατζέντα κάθε ημέρας σε πολιτική, οικονομία και επιχειρείν και φιλοξενώντας ενδιαφέροντες καλεσμένους από όλους τους χώρους.
Νικόλ Ποφάντη – Κεντρικό δελτίο ειδήσεων κάθε Σαββατοκύριακο
Με αξιοπιστία και αντικειμενικότητα, διατηρώντας σοβαρό και συνεπές ρόλο στην τηλεοπτική παρουσία της, η Νικόλ Ποφάντη πέτυχε να χτίσει έναν διακριτό δημοσιογραφικό προφίλ.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κέρδισε ως anchorwoman την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού με το ψύχραιμο και συγκροτημένο ύφος της.
Επιπλέον έχει διαγράψει μακρά πορεία σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως ο ΑΝΤ1 Radio, o Ρυθμός και ο Easy, τόσο στη σύνταξη και την εκφώνηση ειδήσεων όσο και στην παραγωγή εκπομπών.
Η Νικόλ Ποφάντη θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ναυτεμπορικής TV κάθε Σαββατοκύριακο στις 18.00.