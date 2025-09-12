Στη Ναυτεμπορική TV με την καθημερινή εκπομπή Ad Hoc η Αλεξία Τασούλη

Η τηλεόραση της Ναυτεμπορικής υποδέχεται με χαρά τη δημοσιογράφο Αλεξία Τασούλη.
Έχοντας διαγράψει μακρά πορεία στο πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ στο Mega Channel και στο Open TV, αλλά και σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, η Αλεξία Τασούλη ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και κάλυψε ως ανταποκρίτρια κορυφαία γεγονότα, συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ. Επιπλέον έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλά διεθνή φόρουμ για θέματα εξωτερικής, αμυντικής και ενεργειακής πολιτικής.
Η ψύχραιμη, αξιόπιστη και αναλυτική της ματιά έχει χαρακτηρίσει τα ρεπορτάζ της και έχει φέρει στο φως άγνωστες πτυχές των διαρκώς μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων.
Η Αλεξία Τασούλη θα έχει ραντεβού με τους τηλεθεατές από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 19.00. Παρουσιάζοντας την εκπομπή Ad Hoc, θα δίνει έμφαση σε όλα τα φλέγοντα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας και διπλωματίας και θα φέρνει στο φως το παρασκήνιο πίσω από τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με πρωτότυπες αναλύσεις και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις.
Η οικογένεια της Ναυτεμπορικής TV καλωσορίζει την Αλεξία Τασούλη και της εύχεται κάθε επιτυχία.