Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ναυτεμπορικής TV κάθε Σαββατοκύριακο η Νικόλ Ποφάντη

Η τηλεόραση της Ναυτεμπορικής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τη δημοσιογράφο Νικόλ Ποφάντη.
Την τελευταία σεζόν η Νικόλ Ποφάντη συμπαρουσίαζε ενημερωτική εκπομπή στο Attica TV, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν παρουσιάστρια δελτίων ειδήσεων στο Action 24.
Με αξιοπιστία και αντικειμενικότητα, διατηρώντας σοβαρό και συνεπές ρόλο στην τηλεοπτική παρουσία της, πέτυχε να χτίσει έναν διακριτό δημοσιογραφικό προφίλ.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κέρδισε ως anchorwoman την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού με το ψύχραιμο και συγκροτημένο ύφος της.
Επιπλέον έχει διαγράψει μακρά πορεία σε διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως ο ΑΝΤ1 Radio, o Ρυθμός και ο Easy, τόσο στη σύνταξη και την εκφώνηση ειδήσεων όσο και στην παραγωγή εκπομπών.
Η Νικόλ Ποφάντη θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ναυτεμπορικής TV κάθε Σαββατοκύριακο στις 18.00.
Η οικογένεια της Ναυτεμπορικής TV καλωσορίζει την Νικόλ Ποφάντη και της εύχεται κάθε επιτυχία.