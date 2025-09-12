Στη Ναυτεμπορική TV η Μάγκυ Δούση με την πρωινή καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Momentum

Η τηλεόραση της Ναυτεμπορικής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Μάγκυ Δούση.
Χάρη στην αιχμηρή άποψη, τη μαχητικότητα και την αναλυτική της δεινότητα έχει ήδη προλάβει να χαράξει τη δική της ξεχωριστή πορεία στο τηλεοπτικό τοπίο.
Τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκε ως παρουσιάστρια στο Attica TV, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες και ιδιαίτερα υψηλές τηλεθεάσεις για τα δεδομένα ενός περιφερειακού καναλιού.
Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την πολιτική επικοινωνία, τη διαφήμιση και τις κοινωνικές έρευνες. Ανέπτυξε επίσης έντονη κοινωνική δράση σε διάφορους τομείς με σκοπό την προστασία παιδιών και ευάλωτων συνανθρώπων μας.
Η Μάγκυ Δούση θα παρουσιάζει κάθε πρωί στις 9.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, την ενημερωτική εκπομπή Momentum, διαμορφώνοντας την ειδησεογραφική ατζέντα κάθε ημέρας σε πολιτική, οικονομία και επιχειρείν και φιλοξενώντας ενδιαφέροντες καλεσμένους από όλους τους χώρους.
Η οικογένεια της Ναυτεμπορικής TV καλωσορίζει τη Μάγκυ Δούση και της εύχεται κάθε επιτυχία.