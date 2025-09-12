Στη Nαυτεμπορική TV o Γιώργος Μελιγγώνης με το καθημερινό talk show «News 2.0»

Η τηλεόραση της Ναυτεμπορικής έχει την χαρά να υποδεχθεί τον δημοσιογράφο Γιώργο Μελιγγώνη.
Με πολυετή διαδρομή σε εφημερίδες, ιστοσελίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Γιώργος Μελιγγώνης έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό του μαχητικό και αυθεντικό δημοσιογραφικό αποτύπωμα.
Προσηλωμένος στην ενημέρωση, με τολμηρή, δημιουργική και καινοτόμα προσέγγιση, πέτυχε να μεταμορφώσει τον τρόπο μετάδοσης της ειδησεογραφίας.
Τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε με μεγάλη επιτυχία βραδινή πολιτική εκπομπή στο Attica TV, κερδίζοντας ένα σημαντικό μέρος του τηλεοπτικού κοινού, ενώ νωρίτερα ήταν ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Kontra Channel. Από το 2024 έχει αναλάβει και καθήκοντα γενικού διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984.
Ο Γιώργος Μελιγγώνης θα παρουσιάζει από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20.00 το talk show «News 2.0», εστιάζοντας στην ανάδειξη και ανάλυση των καυτών θεμάτων της επικαιρότητας, καθώς και σε παραγωγικά debates, πάντα με προσήλωση στην ποιότητα της ενημέρωσης.
Η οικογένεια της Ναυτεμπορικής TV καλωσορίζει τον Γιώργο Μελιγγώνη και του εύχεται κάθε επιτυχία.