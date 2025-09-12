Logo Image

Ολυμπία Οδός: Εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και ΒΙ.ΠΕ. στην Πατρών-Πύργου

Κοινωνία

Ολυμπία Οδός: Εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και ΒΙ.ΠΕ. στην Πατρών-Πύργου

(Eurokinissi-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ/ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Για την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου

Προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων στην Ολυμπία Οδό, μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Οβρυάς και του Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. προς την Π.Ε.Ο. ΠατρώνΠύργου θα ισχύσει από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ώρα 14:00 έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των εργασιών για την ολοκλήρωση του υπολειπόμενου τμήματος Μιντιλόγλι- Αλισσός του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου.

Συγκεκριμένα, στον Α/Κ Οβρυάς τα οχήματα θα εξέρχονται μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου προς την Π.Ε.Ο Πατρών- Πύργου και στον Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. θα περνούν μέσω του προσωρινού κλάδου πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές και θα καταλήγουν στον προσωρινό μίνι κυκλικό κόμβο, όπου θα εισέρχονται στον νέο αυτοκινητόδρομο.

Η εκτροπή αυτή αποτελεί αναγκαίο στάδιο για την ασφαλή και έγκαιρη πρόοδο των εργασιών από τον αρμόδιο κατασκευαστή (ΚΞ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ/ εταιρία ΑΒΑΞ) και διασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του χρόνου μετακίνησης, αναβαθμίζοντας μόνιμα τις μετακινήσεις και την ποιότητα ζωής στην περιοχή.

Κατά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων, θα παραμείνουν σε ισχύ όλες οι απαραίτητες σημάνσεις και θα υπάρχει συνεχής συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία.

Για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (διέλευση ασθενοφόρων ή πυροσβεστικών οχημάτων) έχει ληφθεί πρόνοια για τη διέλευση αυτών από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνοδεία οχημάτων της κατασκευάστριας εταιρίας ΑΒΑΞ.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube