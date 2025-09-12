Μονή Σινά: Παραιτήθηκε και επισήμως ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Την παραίτησή του από τη θέση του Αρχιεπισκόπου και του ηγουμένου της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά υπέβαλε και επισήμως, έπειτα από 52 χρόνια στο «πηδάλιο» της Μονής, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Με φόντο την ένταση των τελευταίων εβδομάδων στη Μονή, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε προαναγγείλει τη Δευτέρα την παραίτησή του στο τέλος της εβδομάδας, δρομολογώντας τις διαδικασίες διαδοχής του, ενώ την ίδια ημέρα το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανακοίνωσε την έκπτωσή του από τη θέση του Αρχιεπισκόπου, καταλογίζοντάς του «κανονικά παραπτώματα».

Γενική συνέλευση των μοναχών την Κυριακή

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε δηλώσει ότι συγκαλείται Γενική Συνέλευση των Πατέρων της Ιεράς Μονής Σινά την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, με μοναδικό θέμα την εκλογή Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου.