Υπό άμεσο έλεγχο φωτιά στην Κερατέα

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιές εκδηλώθηκε στην περιοχή της διασταύρωσης της Κακιάς Θάλασσας στην Κερατέα Αττικής.

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

