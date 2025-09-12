Υπό άμεσο έλεγχο φωτιά στην Κερατέα

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιές εκδηλώθηκε στην περιοχή της διασταύρωσης της Κακιάς Θάλασσας στην Κερατέα Αττικής.
Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
