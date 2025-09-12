Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο στο Κιλκίς

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τις τελευταίες ώρες.

Δικυκλιστής ηλικίας 25 ετών άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου – Κιλκίς.

Σύγκρουση μοτοσικλέτας με φορτηγάκι

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκε με Ι.Χ. φορτηγάκι, το οποίο οδηγούσε 45χρονος.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού μοτοσικλετιστή.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.

