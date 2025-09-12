Logo Image

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή για αποφυγή εξαπάτησης

Κοινωνία

Πώς δρουν επιτήδειοι

Την προσοχή των πελατών του εφιστά εκ νέου ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρείας.

Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

  • Δεν ζητεί ποτέ πληροφορίες που αφορούν χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα.
  • Δεν πραγματοποιεί ελέγχους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεχθείτε παρόμοια κλήση:

  • Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία.
  • Μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο του  ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.

