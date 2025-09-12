Σ. Ζαχαράκη: Στις 25-26 Σεπτεμβρίου η β´ φάση πρόσληψης αναπληρωτών στα σχολεία

Για τις 25-26 Σεπτεμβρίου προσδιόρισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τη β´ φάση πρόσληψης αναπληρωτών στα σχολεία. «Όποια κενά διαπιστώνονται μετά το διορισμό των 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών και τις άδειες που έλαβαν, καθώς και μετά την α ´ φάση τοποθέτησης, περισσότερων από 24.000 αναπληρωτών θα σπεύσουμε να τα καλύψουμε νωρίτερα με τη β´ φάση πρόσληψης αναπληρωτών που θα γίνει στις 25 με 26 Σεπτεμβρίου» δήλωσε σε συνέντευξή της στην ERT.

«Συνήθως η β´ φάση πραγματοποιείται εντός του Οκτωβρίου. Φέτος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να αρχίσουν νωρίτερα και τα ολοήμερα σχολεία και να καλύψουμε και τα παιδιά που χρειάζονται ειδική υποστήριξη» ανέφερε. Σημείωσε ωστόσο, ότι «διανύουμε τις πρώτες ημέρες τους σχολικού έτους και το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι η β´ φάση θα γίνει νωρίς και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, οι οποίες είναι δυναμικές. Εγώ θα λέω πάντα την αλήθεια στον κόσμο για να ξέρει πόσο σύνθετο είναι αυτό το ζήτημα».

«Δομικό ζήτημα τα κενά – Σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι 6»

Ερωτηθείσα για το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των κενών στα σχολεία η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «είναι ένα δομικό ζήτημα που θέλοντας και μη θα το αντιμετωπίσουμε. Αν καθόσασταν μια εβδομάδα μαζί μας στο υπουργείο Παιδείας θα σας λυνόταν η απορία. Μιλάμε για έναν απαιτητικό σχεδιασμό με πολλά στάδια. Να σας αναφέρω ότι σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι 6. Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μια μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας. Σε ένα μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός και αμέσως έλαβε άδεια. Στείλαμε αμέσως σύμβουλο νηπιαγωγό ώστε να καλύψει την ανάγκη και να μην μείνουν ούτε ώρα τα παιδάκια χωρίς νηπιαγωγό. Σήμερα μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τους 24.000 αναπληρωτές, στο υπουργείο Παιδείας θα κάνουμε την ίδια άσκηση. Θα δούμε τα κενά μέχρι τη Δευτέρα και θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε στη β´ φάση» πρόσθεσε.

Σημείωσε επίσης ότι είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες. «Στις χώρες που αναφέρατε π.χ. Γερμανία, Βέλγιο δεν υπάρχει υπουργός Παιδείας που να γνωρίζει, αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει, και που υπάρχει, κενό. Εκεί υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα όπου οι προσλήψεις γίνονται είτε σε επίπεδο περιφερειών, δήμων ακόμη και σχολείων. Εδώ όμως έχουμε κοινούς πίνακες με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ. Είναι κοινή πρόσκληση για όλη την Ελλάδα. Για να κάνουμε τοπική πρόσκληση πρέπει να μην έχουν αποδεχθεί τη θέση, αρκετές φορές, αναπληρωτές. Όμως λόγω και της ειδικής γεωγραφίας της χώρας θα έχουμε τέτοια ζητήματα τα οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε αμέσως, και το κάνουμε στις περισσότερες περιπτώσεις» εξήγησε.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι από το 2020 έχουν γίνει περισσότεροι από 48.000 μόνιμοι διορισμοί με κάλυψη πολλών σημαντικών ειδικοτήτων όπως είναι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Στις 29 Μαΐου αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

Τέλος, η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στις ημερομηνίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίες, θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου στα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου στα ΕΠΑΛ και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.