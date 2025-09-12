Δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό: Για ένα χιλιόμετρο η 70χρονη οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, όπου σκοτώθηκαν δύο άτομα, ενώ ακόμη ένα τραυματίστηκε.

Το δυστύχημα συνέβη όταν αγροτικό μεγάλου κυβισμού επιχείρησε να προσπεράσει Ι.Χ. και συγκρούστηκε μαζί του. Το ΙΧ εκτινάχθηκε και αφού έκανε 2-3 τούμπες στον αέρα προσγειώθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί η 70χρονη οδηγός του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν βαριά και οι δύο επιβαίνοντες στο αγροτικό αυτοκίνητο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας, ενώ ο άλλος παραμένει νοσηλευόμενος.

Αυτό που έγινε γνωστό ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν πως πριν από το δυστύχημα, η 70χρονη οδηγός του ΙΧ είχε χάσει τον προσανατολισμό της και για ένα χιλιόμετρο οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.