Ηράκλειο: Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ – Νεκρή 20χρονη που παρασύρθηκε από Ι.Χ.

Νέα τραγωδία με θύμα μία 20χρονη σημειώθηκε στην άσφαλτο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, επί του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Όπως έγινε γνωστό, μία 20χρονη αλλοδαπή που φέρεται να προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε ένας 21χρονος. Στο σημείο έφτασε άμεσα δύναμη της ΕΛΑΣ, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τη νεαρή γυναίκα, που είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

Ο 21χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια δυστυχήματος και προανάκριση για το τραγικό περιστατικό διενεργεί ο Β’ Σταθμός ΒΟΑΚ.

Σοβαρό τροχαίο και στον Σταλό Χανίων: Απεγκλωβίστηκε με εκτεταμένα τραύματα ο οδηγός

Σημειώνεται ότι τα μεσάνυχτα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα και στον Σταλό Χανίων τα μεσάνυχτα, με τον οδηγό του εμπλεκόμενου Ι.Χ. αυτοκινήτου να φέρει εκτεταμένα τραύματα και κατάγματα.

Όπως έγινε γνωστό, όχημα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε σταθερό σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το ΕΚΑΒ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από πολίτες που ήταν στο σημείο, ενώ άμεσα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

