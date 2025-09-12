Logo Image

Σοβαρό τροχαίο στον Σταλό Χανίων: Απεγκλωβίστηκε με εκτεταμένα τραύματα ο οδηγός

Κοινωνία

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Όχημα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε σταθερό σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Σταλό Χανίων τα μεσάνυχτα, με τον οδηγό του Ι. Χ αυτοκινήτου να φέρει εκτεταμένα τραύματα και κατάγματα.

Όπως έγινε γνωστό, όχημα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε σταθερό σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το ΕΚΑΒ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από πολίτες που ήταν στο σημείο, ενώ άμεσα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Άνδρες της Πυροσβεστικής επιληφθηκαν του καθαρισμού του οδοστρώματος, για την αποφυγή προβλημάτων σε διερχομενα άλλα οχήματα. Ο οδηγός σύμφωνα με την ενημέρωση, είχε τις αισθήσεις του αλλά η κατάσταση του είναι σοβαρή.

Το ανακριτικο της τροχαίας Χανίων ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

