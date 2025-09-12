Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Ωθηση στο ΑΕΠ απο τις μειώσεις άμεσων φόρων”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τρόμος για θανατηφόρο μύκητα στα ελληνικά νοσοκομεία”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΠΕΙΘΟΥΝ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα 7 νέα μέτρα για τα ακίνητα”
ΕΣΤΙΑ: “Η δολοφονία της σκέψεως”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Περισσότερα F-35 θέλει η Αθήνα”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Καμία αναμονή! Στον αγώνα με το ΚΚΕ ανοίγουμε τον δρόμο για να βγει νικητής ο λαός”
ΤA NEA: “Οταν οι φυλακές γίνονται…στούντιο”
ΚONTRA: “ΑΚΡΑΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ”