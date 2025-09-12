Logo Image

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Ωθηση στο ΑΕΠ απο τις μειώσεις άμεσων φόρων”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τρόμος για θανατηφόρο μύκητα στα ελληνικά νοσοκομεία”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΠΕΙΘΟΥΝ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα 7 νέα μέτρα για τα ακίνητα”

ΕΣΤΙΑ: “Η δολοφονία της σκέψεως”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Περισσότερα F-35 θέλει η Αθήνα”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Καμία αναμονή! Στον αγώνα με το ΚΚΕ ανοίγουμε τον δρόμο για να βγει νικητής ο λαός”

ΤA NEA: “Οταν οι φυλακές γίνονται…στούντιο”

ΚONTRA: “ΑΚΡΑΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ”

