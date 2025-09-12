Καλάβρυτα: Προφυλακίστηκαν ο ηγούμενος της Μονής και άλλοι πέντε που κατηγορούνται για αρχαιοκαπηλία

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (11/9) αποφασίστηκε η προφυλάκιση των έξι ατόμων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για αρχαιοκαπηλία σε Μονή στα Καλάβρυτα.

Στην ομάδα των προφυλακισθέντων περιλαμβάνονται ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και ο συνεργάτης του.

Οι απολογίες των έξι κατηγορουμένων διήρκεσαν πολλές ώρες, καθώς εμφανίστηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Πρωτοδικείο Κορίνθου από τις 11 το πρωί, σε μία διαδικασία που εξελίχθηκε σε μαραθώνια.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση – κακούργημα –, υπεξαίρεση, απόκρυψη πολιτιστικών αγαθών και παράνομη εμπορία αρχαιοτήτων.

Πηγή: ΕΡΤ