Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό – Δύο οι νεκροί από το τροχαίο

Κατέληξε και ένας από τους επιβάτες του αγροτικού

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε περί τις 8 το απόγευμα στη νέα εθνική οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν ένα επιβατικό όχημα, επιχειρώντας να προσπεράσει ένα αγροτικό μεγάλου κυβισμού, συγκρούστηκε με αυτό κατά την προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η οδηγός του ΙΧ – μία 70χρονη γυναίκα από το Αίγιο – ανασύρθηκε απανθρακωμένη, ενώ δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας από αυτούς κατέληξε αργότερα.

