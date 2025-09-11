Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό – Δύο οι νεκροί από το τροχαίο

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε περί τις 8 το απόγευμα στη νέα εθνική οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν ένα επιβατικό όχημα, επιχειρώντας να προσπεράσει ένα αγροτικό μεγάλου κυβισμού, συγκρούστηκε με αυτό κατά την προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η οδηγός του ΙΧ – μία 70χρονη γυναίκα από το Αίγιο – ανασύρθηκε απανθρακωμένη, ενώ δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας από αυτούς κατέληξε αργότερα.