Στον πάγο επεισόδιο κωμικής σειράς που σατίριζε τον Τσάρλι Κέρκ μετά τη δολοφονία

H εταιρία Comedy Central δεν θα μεταδώσει επαναλήψεις ενός πρόσφατου επεισοδίου της σειράς «South Park» που μεταδόθηκε στις 6 Αυγούστου σατιρίζοντας τον Τσάρλι Κερκ.
Ωστόσο, το επεισόδιο θα παραμείνει στην πλατφόρμα streaming της Paramount+, όπως επιβεβαίωσε πηγή στο CNN.
Το επεισόδιο, με τίτλο «Got a Nut», (μπορεί κοσμίως να αποδοθεί ως «έφτασα σε οργασμό) προβλήθηκε στις 6 Αυγούστου και παρουσίαζε έναν χαρακτήρα ονόματι Κλαϊντ να ξεκινά ένα podcast με διάφορα επιχειρήματα στο κλίμα του Κερκ.
Ο Κέρκ είχε βρήκε πάντως διασκεδαστικό το συγκεκριμένο επεισόδιο του «South Park» και το είχε σχολιάσει δημοσίως.
«Ειλικρινά, η πρώτη μου αντίδραση ήταν μάλλον να γελάσω», είχψε δηλώσει στο Fox News . «Είναι αρκετά αστείο και δείχνει κατά κάποιο τρόπο τον πολιτιστικό αντίκτυπο και την απήχηση που κατάφερε να επιτύχει το κίνημά μας. Το βλέπω ως παράσημο».
Charlie Kirk reacts to South Park’s episodepic.twitter.com/v2cPDz2wNq
— Defiant L’s (@DefiantLs) August 7, 2025