Στον πάγο επεισόδιο κωμικής σειράς που σατίριζε τον Τσάρλι Κέρκ μετά τη δολοφονία

H εταιρία Comedy Central δεν θα μεταδώσει επαναλήψεις ενός πρόσφατου επεισοδίου της σειράς «South Park» που μεταδόθηκε στις 6 Αυγούστου σατιρίζοντας τον Τσάρλι Κερκ.

Ωστόσο, το επεισόδιο θα παραμείνει στην πλατφόρμα streaming της Paramount+, όπως επιβεβαίωσε πηγή στο CNN.

Το επεισόδιο, με τίτλο «Got a Nut», (μπορεί κοσμίως να αποδοθεί ως «έφτασα σε οργασμό) προβλήθηκε στις 6 Αυγούστου και παρουσίαζε έναν χαρακτήρα ονόματι Κλαϊντ να ξεκινά ένα podcast με διάφορα επιχειρήματα στο κλίμα του Κερκ.

Ο Κέρκ είχε βρήκε πάντως διασκεδαστικό το συγκεκριμένο επεισόδιο του «South Park» και το είχε σχολιάσει δημοσίως.

«Ειλικρινά, η πρώτη μου αντίδραση ήταν μάλλον να γελάσω», είχψε δηλώσει στο Fox News . «Είναι αρκετά αστείο και δείχνει κατά κάποιο τρόπο τον πολιτιστικό αντίκτυπο και την απήχηση που κατάφερε να επιτύχει το κίνημά μας. Το βλέπω ως παράσημο».