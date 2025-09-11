Σεπτέμβριος 1921: Τα ονόματα των 174 Ποντίων που καταδικάστηκαν σε θάνατο από τα Δικαστήρια Ανεξαρτησίας

Αμάσεια, 1921. Από τις 20 Αυγούστου ο διαβόητος Τούρκος βουλευτής Εμίν βέης είχε πιάσει δουλειά, καταδικάζοντας Ποντίους στα νεοσύστατα «Δικαστήρια Ανεξαρτησίας». Πρώτο από τη μακρά σειρά των συνολικά 174 ονομάτων, αυτό του καθηγητή φυσικομαθηματικών του Γυμνασίου Αμισού, Γεώργιου Παπαμάρκου.

Γράφει γι’ αυτό ο Γ.Ν. Λαμψίδης στο βιβλίο του Τοπάλ Οσμάν – Ένα χρονικό μιας άγνωστης ελληνικής τραγωδίας (1914-1924):

«Ο δυστυχής αυτός εγκαινιαστής των απαισίων Δικαστηρίων Ανεξαρτησίας, κατεδικάσθη πριν από το Στρατοδικείο σε 15 χρόνια φυλακή, αλλά ο Εμίν βεής δεν θεώρησε την ποινή του επαρκή και τον ξαναπέρασε από δίκη για να καταδικασθή με μια σύντομη διαδικασία σε θάνατο με αγχόνη και να κρεμασθή την άλλη ημέρα».

