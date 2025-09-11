Γαύδος: Αγιασμός με μόνο μία μαθήτρια

Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο της ακριτικής Γαύδου, όπου φέτος θα χτυπήσει το κουδούνι μόνο για μία μαθήτρια.

Παρά το γεγονός ότι το σχολείο λειτουργεί με ελάχιστους ή και καθόλου μαθητές κατά διαστήματα, οι κάτοικοι του νησιού επιμένουν να το κρατούν ενεργό, ως ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου.

«Η παιδεία δεν μετριέται με αριθμούς», δήλωσε η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη, τονίζοντας ότι ο Δήμος καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το μοναδικό παιδί του σχολείου —όπως και η εκπαιδευτικός που το ανέλαβε— να έχουν την απαραίτητη στήριξη και τα μέσα που απαιτούνται για μια πλήρη και ποιοτική εκπαιδευτική εμπειρία.

«Είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε την εκπαίδευση ως θεμέλιο της κοινωνίας μας και ελπίδα για το αύριο», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΕΡΤ