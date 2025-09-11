Logo Image

Γαύδος: Αγιασμός με μόνο μία μαθήτρια

Κοινωνία

Γαύδος: Αγιασμός με μόνο μία μαθήτρια

Nick Paleologos / SOOC

«Η παιδεία δεν μετριέται με αριθμούς», δήλωσε η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη

Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο της ακριτικής Γαύδου, όπου φέτος θα χτυπήσει το κουδούνι μόνο για μία μαθήτρια.

Παρά το γεγονός ότι το σχολείο λειτουργεί με ελάχιστους ή και καθόλου μαθητές κατά διαστήματα, οι κάτοικοι του νησιού επιμένουν να το κρατούν ενεργό, ως ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου.

«Η παιδεία δεν μετριέται με αριθμούς», δήλωσε η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη, τονίζοντας ότι ο Δήμος καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το μοναδικό παιδί του σχολείου —όπως και η εκπαιδευτικός που το ανέλαβε— να έχουν την απαραίτητη στήριξη και τα μέσα που απαιτούνται για μια πλήρη και ποιοτική εκπαιδευτική εμπειρία.

«Είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε την εκπαίδευση ως θεμέλιο της κοινωνίας μας και ελπίδα για το αύριο», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΕΡΤ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube