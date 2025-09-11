Θανατηφόρο τροχαίο στη νέα Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών: Απανθρακωμένος ανασύρθηκε ο οδηγός ΙΧ

Ένας νεκρός και δυο τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε περί τις 8 το απόγευμα στη νέα εθνική οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα ΙΧ επιχείρησε να προσπεράσει μεγάλου κυβισμού αγροτικό αυτοκίνητο αλλά κατά την επαναφορά του στην λωρίδα κυκλοφορίας του συγκρούστηκε μαζί του.

Αποτέλεσμα ήταν να τυλιχθεί στις φλόγες το ΙΧ και να βρει τραγικό θάνατο ο οδηγός του, ο οποίος ανασύρθηκε απανθρακωμένος.

Ακόμη δύο άτομα από το δεύτερο ΙΧ τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.