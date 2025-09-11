Logo Image

Σε ύφεση η φωτιά στο Άλσος Αχαΐας

Κοινωνία

Σε ύφεση η φωτιά στο Άλσος Αχαΐας

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Φωτογραφία αρχείου

Νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική

Η πυρκαγιά που ξέσπανε νωρίτερα σήμερα στο Άλσος Αχαΐας, στο σύνολο του μετώπου, είναι σε ύφεση και μόνο ένα μέτωπο πυρκαγιάς σε δύσβατο σημείο είναι ενεργό κοντά στον οικισμό, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης εκδηλώθηκε η φωτιά, για την οποία κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Αργότερα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης, επιχειρώντας 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυροσβεση έχουν διατεθεί 6 Α/Φ και 5 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

