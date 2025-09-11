Logo Image

Σχολικά λεωφορεία: Πάνω από 200 παραβάσεις σε 1.700 τροχονομικούς ελέγχους

Κοινωνία

Σχολικά λεωφορεία: Πάνω από 200 παραβάσεις σε 1.700 τροχονομικούς ελέγχους

ΕΛ.ΑΣ.

Και ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής από αστυνομικούς σε γονείς και μαθητές σε όλη τη χώρα

Στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σε όλη τη χώρα, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ελέγχθηκαν 1.702 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις.

ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα:

  • 54 για ταχογράφο
  • 30 για παραβίαση ορίου ταχύτητας
  • 14 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας
  • 5 για έλλειψη πυροσβεστήρα
  • 8 για έλλειψη φαρμακείου
  • 2 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης
  • 21 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας
  • 10 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου
  • 1 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας
  • 1 για φθαρμένα ελαστικά
  • 1 για κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και
  • 55 λοιπές παραβάσεις.
ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, αστυνομικοί σε όλη τη χώρα διένειμαν σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα σχολικά συγκροτήματα για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.

ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube