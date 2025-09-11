Κορινθία: Στο φως μεγάλη φυτεία κάνναβης – Θα κέρδιζαν 3 εκατ. ευρώ

Δύο χιλιάδες δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκαν, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων, σε δύσβατη δασική περιοχή του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση και εξερεύνηση στην περιοχή, κατά την οποία εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης, ειδικά διαμορφωμένη σε τρία επίπεδα, σε δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση και φυσική κάλυψη, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 2.002 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,1 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αντίστοιχο αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στον χώρο.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 3 σκηνές για διαμονή και κατόπτευση της φυτείας, εξοπλισμός διαβίωσης των δραστών, εργαλεία για την συσκευασία των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, για την υπόθεση αυτή κατηγορούνται δύο αλλοδαποί, ηλικίας 33 και 32 ετών, οι οποίοι με άγνωστους συνεργούς τους είχαν προβεί στην καλλιέργεια της φυτείας και είχαν προσαχθεί την περασμένη Κυριακή από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου και κρατούνταν διοικητικά προς επιστροφή στη χώρα τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει και τους άγνωστους συνεργούς τους, που αναζητούνται.

Υπολογίζεται πως από την εγκληματική αυτή δράση τους τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζαν θα έφταναν τα 3.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.