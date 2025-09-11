Ευρωκοινοβούλιο: Αντιδράσεις για την απόφαση να μην επιτραπεί ενός λεπτού σιγή για τον Τσάρλι Κερκ

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του δολοφονημένου Αμερικανού συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

Η πρόταση κατατέθηκε από τον Τσάρλι Βάιμερς, ευρωβουλευτή του δεξιού κόμματος «Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές» (ECR), ως συμβολική κίνηση «για να δηλώσουμε ότι η ελευθερία του λόγου μας δεν μπορεί να φιμωθεί», σύμφωνα με αλυσίδα email μεταξύ δεκάδων ευρωβουλευτών που έχει στη διάθεσή του το POLITICO.

Ο Κερκ δολοφονήθηκε την Τετάρτη, ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα. Ήταν 31 ετών και θεωρούνταν εμβληματική μορφή του συντηρητικού κινήματος στις ΗΠΑ. Ο θάνατός του προκάλεσε κύμα συγκίνησης, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Δεξιά και ακροδεξιά κόμματα που ρωτήθηκαν από το POLITICO επιβεβαίωσαν ότι στήριζαν την πρωτοβουλία.

«Η δολοφονία του μάς υπενθυμίζει τη σημασία της υπεράσπισης των θεμελιωδών ελευθεριών, ακόμη και σε δημοκρατικές κοινωνίες», δήλωσε ο Ρενέ Άουστ, επικεφαλής της ακροδεξιάς ομάδας “Europe of Sovereign Nations” (ESN) και βουλευτής του AfD από τη Γερμανία.

Τι δηλώνει εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου

Ωστόσο, η Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την πρόταση, με εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δηλώνει στο POLITICO:

«Λεπτά σιγής ανακοινώνονται από την πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας». Η τρέχουσα σύνοδος είχε ξεκινήσει ήδη από τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Εάν υπάρξει αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής, αυτό πρέπει να προέρχεται από πολιτική ομάδα και να κατατεθεί για την έναρξη της συνόδου. Εφόσον υπάρξει τέτοιο αίτημα, μπορεί φυσικά να προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο».

Αντιπαράθεση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αντί για επίσημη τελετή σιγής, επετράπη στον Βάιμερς να κάνει «παρέμβαση επί διαδικαστικού ζητήματος» πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου των «Σουηδών Δημοκρατών» (το κόμμα του Βάιμερς). Κατά την παρέμβασή του, ο Βάιμερς ξεκίνησε να μιλά για τη δολοφονία του Κερκ και στη συνέχεια προσπάθησε να παραχωρήσει τον υπόλοιπο χρόνο του σε μια σύντομη σιγή.

Η προσπάθεια αυτή διακόπηκε από την αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Καταρίνα Μπάρλεϊ (ομάδα Σοσιαλιστών & Δημοκρατών), η οποία προήδρευε εκείνη την ώρα, προκαλώντας έντονη αντίδραση από δεξιούς και ακροδεξιούς ευρωβουλευτές που άρχισαν να χτυπούν τα έδρανά τους και να φωνάζουν.

«Το έχουμε συζητήσει και γνωρίζετε ότι η πρόεδρος απέρριψε το αίτημα για ενός λεπτού σιγή», απάντησε η Μπάρλεϊ, με την παρέμβασή της να προκαλεί χειροκροτήματα από τις κεντρώες και αριστερές ομάδες του Κοινοβουλίου.

Κεντροδεξιά, φιλελεύθερες και αριστερές πολιτικές ομάδες απέφυγαν να σχολιάσουν το αίτημα, επισημαίνοντας πως η απόφαση εναπόκειται στην Πρόεδρο του Κοινοβουλίου.

Σοκ από την δολοφονία Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους συντηρητικούς κύκλους των ΗΠΑ και είχε μεγάλη απήχηση στους νέους ψηφοφόρους, κυρίως μέσω των συζητήσεων που διοργάνωνε στα πανεπιστήμια.

«Ο Τσάρλι ήταν ό,τι καλύτερο είχε η Αμερική, και το τέρας που τον σκότωσε επιτέθηκε ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά τη δολοφονία.

Η ίδια η Μετσόλα είχε γράψει νωρίτερα στα κοινωνικά δίκτυα:

«Σοκαρισμένη από την αποτρόπαιη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα σήμερα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τη σύζυγό του και τα μικρά του παιδιά — που ήταν το θεμέλιο της ζωής του».

