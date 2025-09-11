Ηλία: Εξιχνιάστηκε δολοφονία άνδρα

Φως στην υπόθεση ανθρωποκτονίας αλλοδαπού άνδρα, που διαπράχθηκε στις 23 Ιουλίου σε περιοχή του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης έριξε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στην Ηλεία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 25 Ιουλίου το πρωί, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας μετέβησαν σε αγροτική περιοχή του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, όπου εντόπισαν έναν νεκρό άνδρα, το σώμα του οποίου ήταν καλυμμένο με φύλλα τσίγκου και παλέτες.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί, αφού αξιοποίησαν τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και από την αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και ειδικών ανακριτικών τεχνικών, διακρίβωσαν τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας του αλλοδαπού άνδρα, από τον κατηγορούμενο.

Από το προανακριτικό υλικό προέκυψε ότι με τη χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι του θύματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ στη συνέχεια κάλυψε τη σορό του άνδρα με τσίγκους και παλέτες.

Επιπλέον, προέκυψε ότι το θύμα κατά την ημερομηνία διάπραξης του εγκλήματος είχε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των περίπου 3.000 ευρώ, το οποίο δεν εντοπίστηκε.

Σε αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο τόπο τέλεσης της εγκληματικής πράξης, βρήκαν και κατάσχεσαν ένα τμήμα ξύλινου κονταριού, ως πειστήριο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.