Προφυλακίστηκε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία για τις «κόντρες» στο Περιστέρι

Κοινωνία

Προφυλακίστηκε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία για τις «κόντρες» στο Περιστέρι

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν κατάλαβε ότι οι άνδρες που τον πλησίασαν ζητώντας να του κάνουν έλεγχο ήταν αστυνομικοί

Προφυλακίστηκε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, οποίος συνελήφθη για επικίνδυνες κόντρες και επικίνδυνους ελιγμούς το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο Περιστέρι που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν κατάλαβε ότι οι άνδρες που τον πλησίασαν ζητώντας να του κάνουν έλεγχο ήταν αστυνομικοί, διότι βρίσκονταν σε συμβατικό αυτοκίνητο και γι αυτό ανεπτυξε ταχύτητα και δεν σταμάτησε

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου. Όπως φέρεται να υποστήριξε, σταμάτησε το αυτοκίνητο μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

