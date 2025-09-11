Logo Image

Πετράλωνα: 17χρονος δέχθηκε επίθεση σε προαύλιο Λυκείου – 3 συλλήψεις

Κοινωνία

ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / INTIME NEWS

Τέσσερις νεαροί προσέγγισαν τον 17χρονο εντός του σχολείου και του επιτέθηκαν σωματικά, απειλώντας τον με αιχμηρό αντικείμενο

Τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, συνελήφθησαν για επίθεση σε 17χρονο, σε προαύλιου λυκείου στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10:30, τέσσερις νεαροί προσέγγισαν τον 17χρονο εντός του σχολείου και του επιτέθηκαν σωματικά απειλώντας τον με αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό έληξε μετά από παρέμβαση των καθηγητών.

Ο 17χρονος, που τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση, μετέβη συνοδεύομενος από την μητέρα το στο Α.Τ. Ακρόπολης. Εκεί κατονόμασε τρεις από τους τέσσερις δράστες της επίθεσης, ενώ κατέθεσε μήνυση.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 18χρονο και δύο 17χρονους, ενώ προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων.

