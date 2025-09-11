Logo Image

Φωτιά τώρα στο Άλσος Αχαΐας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στο Άλσος Αχαΐας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτογραφία αρχείου/ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική

Φωτιά έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube