Φωτιά τώρα στο Άλσος Αχαΐας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.