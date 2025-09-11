Καστοριά: Χειροπέδες σε κύκλωμα που με τηλεφωνικές απάτες αποσπούσε χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν τρία άτομα που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες εγκληματικής οργάνωσης, εμπλεκόμενης σε σωρεία τηλεφωνικών απατών στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς.

Η συμμορία, είχε καταφέρει να αποσπάσει συνολικά 3.500 ευρώ από ανυποψίαστο πολίτη, πελάτη λογιστικού γραφείου, καθώς και τιμαλφή σημαντικής αξίας από άλλα θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η εξάρθρωση του τοπικού βραχίονα της σπείρας ήρθε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς.

Οι τρεις συλληφθέντες ήταν τα μέλη της οργάνωσης που είχαν τον κρίσιμο ρόλο να πηγαίνουν στα σπίτια των θυμάτων για να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα, ολοκληρώνοντας το τελικό στάδιο της απάτης.

Οι ιθύνοντες νόες της οργάνωσης, που πιθανότατα δρουν από διπλανούς νόμους, τηλεφωνούσαν στα ανυποψίαστα θύματα τους. Μόλις έπειθαν τα θύματα, έδιναν οδηγίες για να παραδώσουν τα χρήματα ή τα τιμαλφή σε έναν «συνεργάτη» τους που θα ερχόταν από το σπίτι. Αυτόν τον ρόλο, του εισπράκτορα, είχαν αναλάβει οι τρεις συλληφθέντες.

Βρέθηκαν κλοπιμαία

Μέσα από τις έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία και να εντοπίσουν τους τρεις δράστες που αποτελούσαν το εκτελεστικό κομμάτι της συμμορίας στην περιοχή.

Στην κατοχή τους βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία και θα αποδοθούν στους δικαιούχους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες. Η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης και να ταυτοποιηθούν και οι εγκέφαλοι που οργάνωναν τις τηλεφωνικές κλήσεις.