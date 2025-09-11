Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο από τα πυρά 59χρονου κατά υπαλλήλου καθαριότητας

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο από τους πυροβολισμούς 59χρονου κατά υπαλλήλου καθαριότητας, στην περιοχή του Γκύζη, στην Αθήνα, τη Δευτέρα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ ο 59χρονος εμφανίζει να οπλίζει και να σημαδεύει τον υπάλληλο καθαριότητας, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Συνελήφθη ο 59χρονος

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας, σε δρόμο του Γκύζη, ο 59χρονος προσέγγισε απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, και διέφυγε με δίκυκλο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε, το απόγευμα της Τρίτης σε κοντινό σημείο της επίθεσης, ο 59χρονος ως δράστης του πυροβολισμού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίστροφο με 4 φυσίγγια, πιστόλι, 3 μαχαίρια, 2 σιδερογροθιές, 14 φυσίγγια και 2 κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.