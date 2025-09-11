Πλεύρης: Μόλις 75 αφίξεις το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου στην Κρήτη

«Μόνο 75 αφίξεις καταγράφηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στην Κρήτη», τόνισε την Πέμπτη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για ένα νούμερο απόλυτα διαχειρίσιμο», που αποδεικνύει τον εξορθολογισμό των ροών μετά την εφαρμογή του μέτρου αναστολής ασύλου.

Μιλώντας στον «ΣΚΑΪ», ο Θάνος Πλεύρης επισήμανε πως «πριν ψηφιστεί η τροπολογία τον Ιούλιο για την αναστολή ασύλου, που ισχύει για έναν μήνα ακόμη, σε μία μόνο εβδομάδα είχαμε 2.642 αφίξεις. Ο Ιούλιος έκλεισε με περίπου 3.650, ενώ ο Αύγουστος είχε 689, δηλαδή 80% μείωση».

Όπως ξεκαθάρισε, «το μέτρο είναι έκτακτο, όχι ακραίο. Και ακόμη κι αν το χαρακτήριζε κάποιος ακραίο, όταν ένας πρωθυπουργός ή ένας υπουργός βλέπει να έρχονται 1.000 άτομα την ημέρα, πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες».

Παράλληλα, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι στην Κρήτη θα υπάρξει κλειστή δομή. «Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη· χρειάζεται διαχείριση με προσωρινούς χώρους σε Ρέθυμνο και Χανιά. Είναι βέβαιο όμως ότι θα υπάρξει δομή στην Κρήτη, όπως στη Λέσβο, τη Σάμο και την Κω», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον νέο νόμο για την παράνομη μετανάστευση που ψηφίστηκε πρόσφατα, επανέλαβε ότι «κάποιος που είναι παράνομα στη χώρα δεν θα κυκλοφορεί στις γειτονιές, αλλά θα βρίσκεται σε διοικητική κράτηση και θα αντιμετωπίζει ποινικό αδίκημα».

Ο κ. Πλεύρης τόνισε εκ νέου πως «όταν έρχεσαι παράνομα, δεν θα ταλαιπωρείς τους Έλληνες πολίτες· θα είσαι σε κράτηση και θα ακολουθούνται διαδικασίες απέλασης».